Самарский депутат Матвеев внес в Госдуму законопроект о «налоге на развлечения»

Сбор в 1% от суммы счета могут ввести в ресторанах, барах и ночных клубах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Госдуму РФ внесли законопроект о введении «налога на развлечения». Речь идет о ресторанном сборе для дополнительной поддержки участников СВО и членов их семей. Инициатива принадлежит депутату из Самары Михаилу Матвееву и парламентарию Вячеславу Мархаеву.

Так, в России предлагают установить сбор в 1% от суммы счета в ресторане, баре или ночном клубе. Впоследствии эти деньги планируется направлять в госфонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Согласно законопроекту, обязанность по исчислению, взиманию и перечислению в федеральный бюджет средств должна будет лечь на компании или ИП, предоставляющие услуги по организации питания.

Авторы инициативы считают: взимание ресторанного сбора не вызовет негативной реакции со стороны посетителей, потому что эта плата составит незначительную часть чека. Они отмечают, что процент чаевых в ресторане значительно больше.

Напомним, депутат Михаил Матвеев предложил ввести «налог на развлечения» в эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре. Местные рестораторы не поддержали инициативу. По мнению одних, помощь участникам СВО должна быть добровольной, а не принудительной. Другие же считают, что нововведение негативно скажется на предприятиях общепита, которые и так сейчас переживают не лучшие времена.

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