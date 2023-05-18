В Самаре три автобуса пустили в объезд перекрестка улиц Льва Толстого и Самарской 18 мая

Когда движение автобусов возобновится по своим обычным маршрутам, пока не известно.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В четверг, 18 мая 2023 года, в 11:15 в Самаре три автобуса пустили в объезд перекрестка улиц Льва Толстого и Самарской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
— Автобусы № 34, 37, 47 идут в объезд в направлении в центр по ул. Самарской - ул. Некрасовской - ул. Галактионовской, — говорится в сообщении.
Также в дептрансе Самары назвали причину временного изменения маршрута общественного транспорта. Оказывается, все дело в ремонтных работах на ул. Льва Толстого/ул. Самарской. Когда работы будут завершены и движение автобусов возобновится по своим обычным маршрутам, пока не известно.
Напомним, несколько дней горожане мучаются из-за проблем с трамваями на ул. Советской в Самаре. Ситуация должна улучшиться к концу недели.
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