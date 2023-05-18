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НовостиОбщество18 мая 2023 9:01

В Самаре три автобуса пустили в объезд перекрестка улиц Льва Толстого и Самарской 18 мая

На участке ведутся ремонтные работы
Ирина СИНЕГУБОВА
Когда движение автобусов возобновится по своим обычным маршрутам, пока не известно.

Когда движение автобусов возобновится по своим обычным маршрутам, пока не известно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 18 мая 2023 года, в 11:15 в Самаре три автобуса пустили в объезд перекрестка улиц Льва Толстого и Самарской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

— Автобусы № 34, 37, 47 идут в объезд в направлении в центр по ул. Самарской - ул. Некрасовской - ул. Галактионовской, — говорится в сообщении.

Также в дептрансе Самары назвали причину временного изменения маршрута общественного транспорта. Оказывается, все дело в ремонтных работах на ул. Льва Толстого/ул. Самарской. Когда работы будут завершены и движение автобусов возобновится по своим обычным маршрутам, пока не известно.

Напомним, несколько дней горожане мучаются из-за проблем с трамваями на ул. Советской в Самаре. Ситуация должна улучшиться к концу недели.

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