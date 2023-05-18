Штрафы для навязчивых попрошаек могут ввести в Самарской области в 2023 году

Наказывать будут только агрессивных попрошаек, которые хватают за руки или одежду и преграждают путь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарской области этим летом могут принять закон о попрошайничестве. Речь идет о введении наказания для людей, которые пристают к прохожим на улицах, предлагают погадать или настойчиво выпрашивают деньги. Об этом стало известно на заседании профильного комитета губдумы 18 мая 2023 года.

Инициатором закона о попрошайничестве стало ГУ МВД по Самарской области. Впервые о нем стало известно в 2021 году. Документ уже неоднократно рассматривали в региональном парламенте, но каждый раз отправляли на доработку.

В этот раз проект закона рекомендовали принять в первом чтении. Если документ получит поддержку, то окончательно принять его могут уже в июне 2023 года. Нарушителей – агрессивных, навязчивых попрошаек и гадалок, которые пристают к прохожим на улице, преграждают им путь, хватают за одежду или руки, – начнут наказывать рублем. Штраф для таких людей может составить от 1 до 2 тысяч рублей. За повторное нарушение придется заплатить больше – до 5 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.