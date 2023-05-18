В Самаре во время акции «Ночь музеев» будет работать бесплатный автобус

В городе запустят бесплатный экскурсионный автобус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев» 20 мая 2023 года. Более 60 площадок будут открыты для горожан.

По информации городской администрации, во время акции от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади» будет курсировать бесплатный экскурсионный автобус. Интервал составит 15 минут. Автобус начнет работу с 15:00 до 23:00. Основная программа стартует в 18:00. Местные жители смогут посетить музеи, библиотеки и образовательные центры.

Также горожане смогут воспользоваться интерактивной картой площадок, участвующих в акции. Для некоторых мероприятий необходима предварительная запись.