В Самаре объявили состав жюри фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ» в 2023 году

Победители конкурса смогут поучаствовать в шоу вместе со специальными гостями фестиваля. Фото: samfest.ru

В Самаре 11 и 12 июня 2023 года пройдет фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ». Уже объявлен состав жюри, которое состоит из шести экспертов музыкальной индустрии.

Так, оценивать финалистов и выбирать победителя будут Елена Кипер, Андрей Самсонов, Юрий Костин, Игорь Паньков, Анастасия Рогожникова и Александр Алексеев.

Елена Кипер – музыкальный продюсер, композитор, сценарист и режиссер. Была в 2009 году членом жюри финала конкурса «Евровидение». Сейчас продюсирует песни и снимает клипы для звезд российского шоу-бизнеса.

Андрей Самсонов – музыкант, композитор, саунд-продюсер. Создает музыку для телевидения, театра и кино, а также работает с отечественными и зарубежными звездами. Юрий Костин – президент ГПМ Радио, вице-президент Российской академии радио (РАР), президент Академии Российской Музыки, член Союза писателей Москвы.

Игорь Паньков – креативный директор радио. В 2022-м стал программным директором радиостанции и сейчас отвечает за организацию работы сотрудников и соответствие эфира формату вещания.

Анастасия Рогожникова – программный директор радиостанции. Раньше работала в пресс-службе одной из звукозаписывающей компании, где отвечала за связи с общественностью множества отечественных рок-групп. Александр Алексеев – музыкальный обозреватель, радиоведущий.

Напомним, победители конкурса смогут поучаствовать в шоу вместе со специальными гостями фестиваля, среди которых Гарик Сукачев, Ramil’, Люся Чеботина, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, Дмитрий Маликов и другие.

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