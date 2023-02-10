Около Самары хотят сделать современный студенческий город-спутник

Преподаватели и студенты смогут жить прямо на территории кампуса Фото: правительство Самарской области

В Самаре 9 и 10 февраля проходит стратегическая сессия, посвященная созданию и развитию проекта международного межвузовского кампуса IT-направления. Кампус планируют возвести к 2026 году возле стадиона «Солидарность Арена». «КП-Самара» выяснила детали будущей стройки.

100 гектаров и 27 миллиардов

Под строительство выделена территория площадью 100 гектаров возле «Солидарность Самара Арены». Возведение кампуса будет вестись на основе государственно-частного партнерства. Федеральные бюджетные средства должны быть выделены на 2025-2026 годы. Средства инвесторов начнут выделяться и осваиваться сразу по подписании концессионного соглашения.

Общая стоимость возведения кампуса, по предварительным подсчетам, - около 27 млрд рублей. Сюда входит и проектирование, и строительство, и оснащение корпусов всем необходимым — мебелью, техникой, оборудованием.

Уже есть визуализация будущего студенческого городка. Но это пока не конкретный проект.

- Для того мы и проводим стратегическую сессию, чтобы профессиональные архитекторы получили качественное задание на проектирование. В проекте обязательно сразу должны быть заложены реальные пожелания аудитории — студентов, педагогов и других участников большого научного сообщества, - объясняет исполнительный директор бизнес-блока ВЕБ.РФ, генеральный директор «ПроШколы» Алиса Денисова.

От детского сада до аспирантуры

В проекте участвуют шесть самарских вузов. Кампус предполагает не просто учебные лаборатории, но и места проживания для студентов и педагогов.

- Преподавателям не придется туда ездить, они смогут там жить вместе с семьями. И студенты — как иногородние, так и местные — смогут жить прямо на территории кампуса. Это будет такой студенческий город-спутник Самары, - делится подробностями Алиса Денисова.

Главной особенностью и отличительной чертой самарского кампуса будет наличие не только вузовских площадок, но и школы с детским садом.

- Наверное, это первый кампус в стране, в котором мы пытаемся построить образовательную вертикаль не виртуально, а реально. Возле кампуса планируется строительство жилья. Ядром нового микрорайона как раз и будет образовательный центр. Это школа на 1200 мест со встроенными помещениями детского сада, и рядом — кампус. Таким образом формируется новая городская среда. Семья сразу может отдать ребенка сначала в садик, потом в школу, а потом — в вузовскую кооперацию. Причем будет возможность выбора любой профессии, так как 6 вузов предоставляют широкий спектр направлений обучения. Дети с самого маленького возраста смогут видеть свое будущее в образовании и карьере, - рассказывает Алиса Денисова.

Йога, велопарковки, прием батареек

По результатам первого дня стратегической сессии уже зафиксированы первые пожелания студентов к обустройству кампуса. Они включают и масштабные пожелания, и необходимые мелочи, такие как зеркала в комнатах, пространства для занятий йогой, wi-fi, велопарковки, экологическая инфраструктура - от сортировки мусора до приема батареек и т.п.

Будущие пользователи кампуса обсуждают детали научного пространства Фото: Евгений ЕГОРОВ

Важное замечание внес министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

- Это должна быть модель, когда студенты могут не только учиться, но и зарабатывать на жизнь, - уверен глава минэкономразвития.

Ключевым итогом первого дня сессии стало подписали соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области, компанией «ПроШкола» и дочерней структурой ГК «ПИК». Обсуждение будущего межвузовского пространства в Самаре продолжается.

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