Около Самары хотят сделать современный студенческий город-спутник

Преподаватели и студенты смогут жить прямо на территории кампуса
Фото: правительство Самарской области
В Самаре 9 и 10 февраля проходит стратегическая сессия, посвященная созданию и развитию проекта международного межвузовского кампуса IT-направления. Кампус планируют возвести к 2026 году возле стадиона «Солидарность Арена». «КП-Самара» выяснила детали будущей стройки.
Под строительство выделена территория площадью 100 гектаров возле «Солидарность Самара Арены». Возведение кампуса будет вестись на основе государственно-частного партнерства. Федеральные бюджетные средства должны быть выделены на 2025-2026 годы. Средства инвесторов начнут выделяться и осваиваться сразу по подписании концессионного соглашения.
Общая стоимость возведения кампуса, по предварительным подсчетам, - около 27 млрд рублей. Сюда входит и проектирование, и строительство, и оснащение корпусов всем необходимым — мебелью, техникой, оборудованием.
Уже есть визуализация будущего студенческого городка. Но это пока не конкретный проект.
- Для того мы и проводим стратегическую сессию, чтобы профессиональные архитекторы получили качественное задание на проектирование. В проекте обязательно сразу должны быть заложены реальные пожелания аудитории — студентов, педагогов и других участников большого научного сообщества, - объясняет исполнительный директор бизнес-блока ВЕБ.РФ, генеральный директор «ПроШколы» Алиса Денисова.
В проекте участвуют шесть самарских вузов. Кампус предполагает не просто учебные лаборатории, но и места проживания для студентов и педагогов.
- Преподавателям не придется туда ездить, они смогут там жить вместе с семьями. И студенты — как иногородние, так и местные — смогут жить прямо на территории кампуса. Это будет такой студенческий город-спутник Самары, - делится подробностями Алиса Денисова.
Главной особенностью и отличительной чертой самарского кампуса будет наличие не только вузовских площадок, но и школы с детским садом.
- Наверное, это первый кампус в стране, в котором мы пытаемся построить образовательную вертикаль не виртуально, а реально. Возле кампуса планируется строительство жилья. Ядром нового микрорайона как раз и будет образовательный центр. Это школа на 1200 мест со встроенными помещениями детского сада, и рядом — кампус. Таким образом формируется новая городская среда. Семья сразу может отдать ребенка сначала в садик, потом в школу, а потом — в вузовскую кооперацию. Причем будет возможность выбора любой профессии, так как 6 вузов предоставляют широкий спектр направлений обучения. Дети с самого маленького возраста смогут видеть свое будущее в образовании и карьере, - рассказывает Алиса Денисова.
По результатам первого дня стратегической сессии уже зафиксированы первые пожелания студентов к обустройству кампуса. Они включают и масштабные пожелания, и необходимые мелочи, такие как зеркала в комнатах, пространства для занятий йогой, wi-fi, велопарковки, экологическая инфраструктура - от сортировки мусора до приема батареек и т.п.
Будущие пользователи кампуса обсуждают детали научного пространства
Фото: Евгений ЕГОРОВ
Важное замечание внес министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.
- Это должна быть модель, когда студенты могут не только учиться, но и зарабатывать на жизнь, - уверен глава минэкономразвития.
Ключевым итогом первого дня сессии стало подписали соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области, компанией «ПроШкола» и дочерней структурой ГК «ПИК». Обсуждение будущего межвузовского пространства в Самаре продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У стадиона «Солидарность Самара Арена» хотят построить студенческий кампус
Такое предложение прозвучало на встрече губернатора с депутатами (подробности)
Межвузовский кампус у стадиона «Солидарность Самара Арена» начнут строить в 2024 году
В следующем году специалисты приступят к проектированию (подробности)
Стали известны подробности создания межвузовского кампуса у стадиона «Самара Арена»
Новая площадка для студентов будет рассчитана на 5 тысяч мест (подробности)