Реновацией старых чешских трамваев для Самары могут заняться в Белоруссии

Старые чешские "Татры" поле реновации изменят внешний облик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава ТТУ г. Самары Михаил Ефремов посетил минское предприятие «Белкоммунмаш». О целях поездки он рассказал корреспонденту «КП-Самара».

- Сейчас наше предприятие подыскивает подрядчика на восстановление старых трамвайных вагонов чешского производства. По сути, от старых трамваев останутся только платформы и тележки с колесными парами, все остальное — кузов, салон, «начинка» - будет построено заново. Этот способ обновления трамвайного парка дешевле, чем покупка новых вагонов. Я ездил ознакомиться с условиями, которые предлагает предприятие «Белкоммунмаш», - пояснил Михаил Ефремов.

По словам руководителя ТТУ, после такой реновации внешний вид старых трамваев изменится до неузнаваемости. В частности, если работу будут производить в Белоруссии, вагоны будут выглядеть, как новые БКМ.

Кстати, 12 новых белорусских трамваев прибудут в Самару уже скоро. Стало известно, по каким маршрутам их пустят. Кроме того, в Самаре вот-вот вновь заработает электробус — также производства БКМ.

Альтернативной площадкой для реновации старых «Татр» является производство в Екатеринбурге. В Самаре будут делать оптимальный выбор, исходя из нескольких параметров.