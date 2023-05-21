В Самаре прошла акция «Ночь музеев» 20 мая 2023 года

Горожане приняли участие в акции. Фото: мэрия

В Самаре прошла Всероссийская акция «Ночь музеев» в субботу, 20 мая 2023 года. Организаторы подготовили насыщенную программу для горожан.

Темой этого года стала «История и истории». К акции присоединилось более 60 площадок. Музеи также посетила глава города Елена Лапушкина. В Струковском саду с 12:00 работали детские площадки, на которых в течение дня состоялись выступления музыкальных групп, а вечер на Летней эстраде стартовал проект «Немое кино».

Помимо этого, в городе прошел Зеленый Марафон. Спортивный праздник состоялся на второй очереди набережной. К нему присоединились более 16 тысяч человек.