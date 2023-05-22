Вратаря «Крыльев Советов» госпитализировали из-за травмы в матче с «Уралом» в Самаре

Ближайшие пару дней голкипер точно проведет в больнице. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В воскресенье, 21 мая, вратаря самарской команды «Крылья Советов» Ивана Ломаева госпитализировали. Все дело в том, что футболист получил травму во время игры с «Уралом». Об этом сообщили в пресс-службе «Крыльев».

— После дополнительного обследования станет известен точный диагноз. Однако ближайшие пару дней наш голкипер точно проведет в больнице. Желаем скорейшего выздоровления и ждем возвращения, — говорится в сообщении.

Напомним, самарские «Крылья Советов» разгромили екатеринбургский «Урал», матч завершился победой самарской команды со счетом 3:0. Благодаря этой победе самарцы выбрались из зоны стыковых матчей, опустив туда воронежский «Факел», с которым сыграют 28 мая.

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