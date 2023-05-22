Самарский боец СВО подарил Дмитрию Азарову картину на обломке ракеты комплекса С-400

Самарец изобразил на обломке ракеты военнослужащего, смотрящего вверх - в светлое будущее России / Фото: Дмитрий Бурлаков

Боец СВО с позывным «Кот» подарил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову особый презент. Он передал главе региона картину, сделанную на обломке ракеты комплекса С-400, которая уничтожала вражеский объект.

- На осколке ракеты изображен военнослужащий, который смотрит вверх - в светлое будущее России, в котором наша победа. Этот рисунок - подарок от всего нашего самарского подразделения ПВО. Ребята просили вам его передать в знак благодарности за поддержку, - сказал боец, вручив рисунок губернатору. Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащего за подарок и отметил его талант художника.

Боец подчеркнул важность поддержки, которую оказывает глава региона самарским участникам СВО. Дмитрий Азаров регулярно привозит на передовую оборудование и все необходимое для выполнения боевых задач.

- Дмитрий Игоревич «рвет» за наших, переживает за каждое наше самарское подразделение, - отметил военнослужащий.

Самарец с позывным «Кот» служит в армии более 15 лет. В настоящее время он выполняет боевые задачи в зоне СВО в составе подразделения противовоздушной обороны. В минуты отдыха делает рисунки на обломках боевых ракет. Это помогает ему отвлечься от тяжелой и стрессовой работы. На прошлой неделе боец приехал в отпуск домой и провел в школе № 132 урок мужества. Он передал одну из своих работ в музей учебного заведения. А в минувшие выходные по приглашению губернатора вместе с семьей посетил матч «Крыльев Советов» и «Урала» на стадионе «Солидарность Арена».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал