Самолет рейса Москва – Куляб приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия беременной

В результате самолет благополучно сел в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 20 мая 2023 года, самолету, летевшему из Москвы в Таджикистан, пришлось вынужденно приземлиться в аэропорту Самары. Все дело в том, что на борту стало плохо беременной женщине. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

— При выполнении рейса Москва (Россия) – Куляб (Таджикистан) в районе Пензы экипаж доложил о больном пассажире, — говорится в сообщении.

Было решено следовать на незапланированный аэродром. В результате самолет благополучно сел в Самаре. Непредвиденная ситуация произошла на самолете Airbus-321 RA-73836, эксплуатант Уральские авиалинии.

Напомним, ранее по такой же причине в Самаре приземлился самолет Москва – Душанбе, а самолет рейса Самара – Анталья вынужденно сел в Сочи.

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