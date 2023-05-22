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НовостиПроисшествия22 мая 2023 11:53

После избиения жителя Тольятти толпой цыган возбудили уголовное дело по двум статьям

Стали известны результаты доследственной проверки
Ирина СИНЕГУБОВА
Один из подозреваемых направил в сторону парня осколок стеклянной бутылки.

Один из подозреваемых направил в сторону парня осколок стеклянной бутылки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти по результатам проверки избиения парня толпой цыган возбудили уголовное дело за хулиганство и угрозу убийством. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

— Проведена доследственная проверка. По поручению председателя СК РФ Бастрыкина возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Напомним, 17 мая 2023 года в Тольятти произошел конфликт между 25-летним местным жителем и цыганской диаспорой Молодой человек вступился за жену брата, попавшую в ДТП. По версии следствия, несколько граждан у одного из домов по улице Жилина в Центральном районе Тольятти нанесли множественные удары руками и ногами мужчине и женщине.

Один из подозреваемых направил в сторону парня осколок стеклянной бутылки, а также угрожал ему убийством. С телесными повреждениями тольяттинца госпитализировали в больницу.

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