Новые трамваи, реновация «Татр» и желтый электробус: как изменится облик самарского транспорта в 2023 году

Глава ТТУ Самары рассказал, как изменится облик самарского электротранспорта уже в ближайшее время. Фото: "Белкоммунмаш"

Глава ТТУ г. Самары Михаил Ефремов в мае 2023 вернулся из командировки в Минск, где посетил местное предприятие «Белкоммунмаш», с которым в последнее время у города налажены тесные связи.

Подробностями поездки и перспективами обновления парка электротранспорта руководитель ТТУ поделился с корреспондентом «КП-Самара».

«Татры» изменятся до неузнаваемости

- Главной целью моей поездки было изучение возможности производить восстановление старых трамвайных вагонов чешского производства на базе предприятия «Белкоммунмаш», - пояснил Михаил Ефремов.

Идея обновлять трамвайный парк с помощью реновации старых «Татр» хорошо зарекомендовала себя уже несколько лет назад на примере Москвы. Суть такой реконструкции - от старых трамваев оставляют только платформы и тележки с колесными парами, все остальное — кузов, салон, «начинка» - строится заново. Трамваи выглядят как новые, причем стоит это намного дешевле покупки новых вагонов.

При этом, по словам руководителя ТТУ, после такой реновации внешний вид старых трамваев изменится до неузнаваемости. В частности, если работу будут производить в Белоруссии, вагоны будут выглядеть внешне так же, как новые белорусские трамваи.

Впрочем, привлекательный внешний вид — хоть и важный параметр, но не единственный. Поэтому в самарском ТТУ и изучают все предлагаемые условия, включая и стоимость работ, и сроки, и технические характеристики. Альтернативой является производственная площадка в Екатеринбурге. Пока, по словам Михаила Ефремова, выбор еще не сделан.

Трамваи для победителей

Тем временем 12 новых современных низкопольных трамваев из Белоруссии прибудут в Самару в июле 2023 года. Как утверждает директор ТТУ, с момента поставки вагонов до выпуска их в рейс не должно пройти много времени, и уже летом новые «белорусы» выйдут на самарские маршруты.

В отличие от опыта с троллейбусами «Адмирал», которые в 2021 году целиком наполнили 4-й маршрут, новые трамваи не будут прикреплены к какому-то конкретному маршруту.

- В случае с троллейбусами это был целевой контракт в рамках федеральной программы. Трамваи мы будем выпускать на разные маршруты, исходя из актуальной потребности, - пояснил Михаил Ефремов.

Вычислить, какие именно это будут маршруты, тем не менее, возможно. Это стало понятно после того как 19 мая 2023 года директор ТТУ выступил перед участниками конкурса профмастерства, прошедшего на трамвайной станции «Самара Арена».

- Скоро к нам придут из Белоруссии новые трамваи. Дополнительный стимул вам: какое депо победит в конкурсе — туда и отдадим новые вагоны, - провозгласил Михаил Ефремов под аплодисменты собравшихся.

Конкурс выиграла представительница Городского депо.

- Раз пообещал, значит, так и сделаем. Пусть новые вагоны будут в Городском депо, - подтвердил руководитель ТТУ корреспонденту «КП-Самара».

Городское трамвайное депо Самары обслуживает маршруты №№ 1, 3, 4, 5, 13, 15, 16, 18, 22, 23. Именно на этих маршрутах и стоит ожидать появления новых вагонов.

Электробус вернется на маршрут

И еще один вид транспорта, связывающий Самару и предприятие «Белкоммунмаш», - уже полюбившийся горожанам желтый электробус.

Симпатичная машина уникальной модели (таких собрано всего 4 экземпляра) поездила по Самаре в тестовом режиме, собрала позитивные отклики (несмотря на несколько поломок) и в декабре 2022 года была приобретена городом в собственность вместе с двумя зарядными станциями.

Одна из этих станций установлена на территории троллейбусного депо № 1, и с ней никаких вопросов. Задержка с запуском электробуса по маршруту возникла в связи с необходимостью смонтировать вторую станцию на постоянной основе на Николаевском проспекте в Южном городе.

Наконец удалось уладить все организационные и финансовые вопросы, провести торги. И теперь дело за компанией «Юг — Сети», которая должна смонтировать зарядную станцию и запустить ее в эксплуатацию.

- Рассчитываем, что сможем открыть движение к 10 июня, - сказал Михаил Ефремов корреспонденту «КП-Самара».

Электробус будет курсировать от Губернского рынка до Южного города по маршруту № 108, который сейчас обслуживается четырьмя старыми автобусами «НефАЗ». Автобусы также останутся в работе, а в идеале в ТТУ мечтают закупить еще 4 электробуса им на замену.

Тем временем в рамках развития Самарско-Тольяттинской агломерации в самых смелых планах значится строительство в направлении Южного города двух трамвайных линий и канатной дороги.