Самарский певец Шарлот в третий раз за полтора года сообщил о своей смерти

Прошлая "смерть" Шарлота обернулась выпуском нового музыкального клипа Фото: СОЦСЕТИ

Самарский певец Эдуард Шарлот вновь привлек к себе внимание. В соцсетях музыканта в третий раз за полтора года появилось сообщение о его смерти.

— Прощай. В смерти Шарлота виновно государство РФ и граждане, — написано на странице певца в социальной сети. Пост был опубликован в понедельник, 22 мая 2023 года.

Напомним, Шарлот уже не в первый раз «умирает» в сети. В январе 2022 года он опубликовал пост с подписью «R.I.P. 1998-2022» на черном фоне. А 12 января 2023-го фанатов певца вновь всколыхнула запись о его якобы смерти. Он привлек внимание общественности, а затем 7 февраля — в свой день рождения — выпустил новый музыкальный клип. К слову, недавно молодой человек жаловался в соцсети на несправедливость жизни и грозил удалить свою страничку, если те не пожертвуют ему деньги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал