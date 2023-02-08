Певец Шарлот из Самары вышел на связь в день своих «похорон»

Шарлот не в первый раз объявляет о своей смерти. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уроженец Самары певец Эдуард Шарлот впервые вышел на связь после сообщений о его смерти. Запись о том, что артист скончался, появилась на странице Шарлота в одной из социальных сетей. В сообщении было сказано, что похороны запланированы на 7 февраля.

В день своих «похорон» Шарлот и вышел на связь. В телеграм-канале певец выложил новую песню «Зимний вечер».

- Настала естественная апатия, а в следствии «смерть» лирического персонажа, - написал Шарлот в своем телеграм-канале.

Псевдо-смерть и похороны - своеобразный способ продвижения своего нового сборника, который певец продает за 4000 рублей.

- Я лично передаю по интернету свою музыку и убедительно прошу - не распространяйте ее, так как это касается самого обряда напрямую. Вы жертвуете суммой, а я своим могуществом, - записал голосовое сообщение Эдуард Шарлот в телеграмме.

В течение всего дня певец публиковал в своем канале странные записи. Подписчики всерьез опасаются, не попал ли их кумир в секту.

Черный пиар или проблемы?

Посты о смерти Шарлота наделали много шума в интернете, однако большинство подписчиков усомнилось в их правдивости. Поклонники певца рассказывали, что такое уже происходило раньше.

В частности, в январе 2022 года на странице Шарлота появился пост – на черном фоне надпись «RIP 1998-2022». Тогда это тоже оказался пиар перед выходом нового альбома.

Знакомые Эдуарда рассказывали, что 7 февраля – день рождения Шарлота, поэтому их совсем не беспокоило сообщение о смерти певца.

Психолог Екатерина Калинина видит в таком поведении серьезные проблемы, а не просто попытку привлечь внимание.

- Очень похоже на демонстративное поведение, психоманию. Такие действия являются манипуляцией. Чаще всего подобный вид коммуникации присущ истерикам, которые используют такие громкие жесты для привлечения внимания, благодаря чему чувствуют себя особенными. Также это можно охарактеризовать, как проявление власти, - считает психолог.

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