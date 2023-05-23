Сервис «Подготовка и выход на пенсию» запустят в Самарской области на портале Госуслуги

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 22 мая 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение о создании и развитии электронного сервиса «Подготовка и выход на пенсию» на портале Госуслуги. Соответствующая информация опубликована на сайте областного правительства.

Предполагается, что новый сервис для пожилых людей соберет на одной платформе комплекс услуг, связанных с подготовкой и выходом на пенсию, а также упростит их предоставление. С помощью него можно получить 128 онлайн-услуг.

В распоряжении приводится перечень организаций и ведомств, ответственных за создание и развитие сервиса. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Напомним, в сервисе представлена информация о льготах, медицинских учреждениях, вакансиях и возможностях проведения досуга, есть пенсионный калькулятор.

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