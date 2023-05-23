Стала известна себестоимость поездки на «Метеоре» из Ульяновска в Самару

Скоростные суда планируется запустить по маршруту Самара – Тольятти – Ульяновск – Казань.

Стала известно, в какую цену обойдется поездка на скоростных «Метеорах» из Ульяновска в Самару. Себестоимость озвучил директор Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин.

По его мнению, цена за поездку составит в районе 4 000 рублей. Чиновник отмечает, что эта сумма довольно большая, однако при региональном софинансировании она может снизиться до 1 000-1 300 рублей, пишет ulpressa.ru.

Напомним, скоростные «Метеоры» должны запустить по маршруту Самара – Тольятти – Ульяновск – Казань. Для этих целей планируется закупить три судна. Ранее была озвучена иная предварительная цена за поездку – она составила от 800 до 1500 тысяч рублей. В правительстве Ульяновской области сообщали, что запуск запланирован на лето 2024 года.

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