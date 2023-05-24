Появилось видео с места пожара в многоквартирном доме на ул. Артемовской в Самаре

Квартира практически выгорела дотла. Фото: СУ СК по Самарской области

Появилось видео с места ЧП, которое произошло на улице Артемовской в Самаре утром в среду, 24 мая 2023 года. В многоквартирном доме вспыхнул страшный пожар, который унес жизнь человека.

Как сообщали в региональном ГУ МЧС, информация о происшествии поступила на пульт в 5:41. На месте работали 38 человек, было привлечено 11 единиц техники. В 6:05 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров. К сожалению, не обошлось без жертв – в результате ЧП погиб мужчина, пострадали мужчина, женщина и 15-летняя девушка.

В СУ СК по Самарской области поделились кадрами с места происшествия. Судя по видео, помещение также сильно пострадало от пожара – квартира практически выгорела дотла. Сейчас следователи работают на месте происшествия.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Также решается вопрос о предоставлении жилья владельцам пострадавших квартир.

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