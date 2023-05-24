Троллейбусы № 7 и 15 пустили в объезд из-за пожара на ул. Вольской в Самаре 24 мая 2023

Пожарные перекрыли движение транспорта на пересечении улиц Вольской и Краснодонской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 24 мая 2023 года, в Самаре из-за пожара в ветеринарной клинике перекрыли движение транспорта на пересечении улиц Вольской и Краснодонской. Проезд ограничили в направлении улицы Ново-Вокзальной. Из-за этого ряд автобусов и троллейбусов пустили в объезд.

По данным департамента транспорта, пришлось скорректировать трассы следования автобусов № 9 и 21, а также двух троллейбусов. Маршрут № 7 временно будет ходить от завода «Металлург» до Барбошиной поляны, а № 15 — от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала.

Напомним, пожар произошел по адресу: ул. Вольская, 108. Там находится ветеринарная клиника. Пламя охватило надворные постройки на площади 120 кв. м. В настоящее время пожарные продолжают работать на месте происшествия.

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