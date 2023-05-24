Самарский ХК ЦСК ВВС возвращается во Всероссийскую хоккейную лигу

"Летчики" вновь будут выступать в ВХЛ / Фото: vk.com/minsport63

ХК ЦСК ВВС из Самары возвращается во Всероссийскую хоккейную лигу. «Летчики» будут выступать в ней в сезоне 2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

- В Сочи прошло совещание руководителей клубов ВХЛ, где представили команды, которые примут участие в новом сезоне. Осенью в борьбу за трофей вступят 29 клубов, в том числе самарские «летчики», - отметили в ведомстве.

Напомним, в сезоне 2021/2022 ХК ЦСК ВВС из-за долгов оказался в тяжелом финансовом положении. Команде удалось сохранить профессиональный статус - ситуация разрешилась при личном участии губернатора Дмитрия Азарова.

Состав команды был обновлен. В нее вошли 13 самарских хоккеистов. В минувшем сезоне «летчики» выиграли первенство ВХЛ и завоевали Кубок Федерации. Теперь они возвращаются во Всероссийскую хоккейную лигу.

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