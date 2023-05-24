Убрали верхний слой асфальта, светильники и перила: как идет ремонт путепровода на ул. Земеца в Самаре

Сейчас рабочие демонтируют конструктивные части мостового сооружения / Фото: t.me/depgorhoz

Стало известно, как подвигается ремонт путепровода по улице Земеца в Самаре. Работы там стартовали в апреле 2023 года.

- Сейчас на улице Земеца идет демонтаж конструктивных частей мостового сооружения. Отфрезерован и снят верхний слой дорожного покрытия. Демонтированы светильники, питающие кабели освещения и перильные ограждения, - сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

В среду, 24 мая 2023 года, рабочие приступили к открытию шкафной плиты (элемент, необходимый для сопряжения моста с проезжей частью) и деформационного шва.

Напомним, путепровод на улице Земеца закрыли на ремонт 10 апреля 2023 года. Речь идет об участке от въезда на территорию РКЦ «Прогресс» до улицы Литвинова. На время работ трамваи №№ 9, 13, 24, 24к изменили трассу следования. Теперь они ходят не до Костромского переулка, а до Югнородка. Ограничение движения продлится до 31 октября 2023 года.

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