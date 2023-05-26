Переукладка газовых магистралей началась рядом с площадью Куйбышева в Самаре

Тем временем подготовительные работы на Галактионовской на площадке строительства закончены полностью. Фото: администрация Самары

В Самаре в рамках строительства станции метро «Театральная» вскрыли дорожное полотно со стороны перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской. Там началась переукладка двух газовых магистралей.

— Работы охватили отрезок улицы Вилоновской от корпуса СГТУ до угловой части площади Куйбышева. Обновление труб предусматривает и специальные защитные футляры. Это нужно, чтобы в случае аварийной ситуации сети не влияли на тоннели, — рассказали в администрации Самары.

А вот вопрос переустройства 800-миллиметрового водовода пока продумывается. В предварительных планах на следующую неделю запланировано начало работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения. Это защитит от подвижек и ненормативных осадок здания на улицах Галактионовской, 107 и Самарской, 182.

Тем временем подготовительные работы на Галактионовской на площадке строительства станции «Театральная» закончены полностью. Другие работы начнутся только после расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя.

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