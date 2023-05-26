Елена Лапушкина отчиталась о реализации нацпроектов в Самаре

По губернаторскому проекту «Содействие» обновили территорию в районе домов 226-240 на Ташкентской. Фото: администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина, выступая перед депутатами гордумы о проделанной администрацией работы в 2022 году, отчиталась и о выполнении нацпроектов.

Так, по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроили парк «Молодежный» и парк «Воронежские озера» в Промышленном районе, вторые этапы работ которых идут в 2023 году. Помимо них преобразились сквер у Дворца бракосочетаний на улице Сергея Лазо, сквер имени Куйбышева, сквер около дома на Ташкентской.

А по губернаторскому проекту «Содействие» обновили территорию в районе домов 226-240 на Ташкентской. При подготовке к юбилейной российской студенческой весне благоустроили скверы у Дворца Торжеств, «Яблоневый» и «Полевой» в Ленинском районе, а также территорию Маяковского спуска к набережной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.