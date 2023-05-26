Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев похвалил самарские дороги

Дмитрий Губерниев выступил в роли ведущего на дискуссионной панели на тему повышения доверия народа к власти Фото: правительство Самарской области

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев похвалил дороги в Самарской области. В частности, он отметил трассу от аэропорта Курумоч до Самары. Об этом он заявил на медиафоруме «Власть. Медиа. Доверие».

Дмитрий Губерниев сегодня стал ведущим дискуссионной панели «Как повысить доверие общества к власти? Роль медиа». На ее открытии он завел речь о самарских дорогах. Журналист вспомнил свой приезд в Самару год назад. Тогда он отметил красоту города и Волги. А вот дорога от аэропорта ему не очень понравилась. Он заявил, что ее нужно немного исправить.

— Вчера еду — блестит как зеркало. Власть приняла к сведению, улучшила, углубила и продолжает сотрудничество с журналистами, — отметил Дмитрий Губерниев.

Напомним, медиафорум продлится два дня. В работе первого дня мероприятия принял участие шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов. Он рассказал, как можно повысить доверие народа к власти.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал