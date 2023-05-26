Прием обманутых дольщиков ЖК «Новая заря» прошел в СУ СК по Самарской области

Речь шла и о проблемах формирования реестра дольщиков. Фото: СУ СК по Самарской области
В пятницу, 26 мая, в СУ СК по Самарской области прошел коллективный прием дольщиков ЖК «Новая заря». Обсуждались вопросы нарушения прав из-за длительного строительства домов.
На приеме присутствовали замруководителя и сотрудники аппарата следственного управления, заместитель министра строительства Самарской области, заместитель руководителя департамента градостроительства Самары, помощник конкурсного управляющего.
Сейчас в Ленинском межрайонном следственном отделе Самары расследуется уголовное дело по факту неправомерных действий должностных лиц минстроя Самарской области при строительстве объектов ЖК «Новая Заря».
— Жители спрашивали о проблемах формирования реестра дольщиков, расхождения площади квартир, объеме документов для Фонда развития территорий, сроках принятия решений о выплатах и компенсациях, а также сроках выделения квартир, — рассказали в СУ СК по Самарской области.
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