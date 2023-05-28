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НовостиОбщество28 мая 2023 13:47

Ливень обрушился на Самару 28 мая 2023 года

Он сопровождался раскатами грома и сильным ветром
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
В соцсетях пишут, что в некоторых районах Самары даже прошел град.

В соцсетях пишут, что в некоторых районах Самары даже прошел град.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Самару в воскресенье, 28 мая 2023 года, обрушился ливень. Его сопровождали раскаты грома и сильный ветер, кое-где на дороги и тротуары с деревьев упали ветки. В соцсетях пишут, что в некоторых районах Самары даже прошел град.

- Града не видели, но дождь был очень сильный, гремел гром. Нас непогода застала около Ладьи, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» горожанка Анастасия.

Напомним, 28 мая местами в Самарской области обещали грозу. Гроза может пройти и в понедельник, 29 мая 2023 года. Кроме того, на юге области обещают жару до +30.