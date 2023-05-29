Дима Билан пожаловался на «усталость уровня космос» перед концертом в Самаре 28 мая 2023

Фанаты певца после концерта заполонили комментарии певца словами благодарности и поддержки. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В воскресенье, 28 мая, в Самаре в «МТЛ Арене» состоялся концерт российского певца и заслуженного артиста Российской Федерации Димы Билана. Однако перед своим выступлением певец заставил своих фанатов немного понервничать.

В одной из социальной сети Дима Билан опубликовал свое фото с подписью: «Редко это могу себе позволить, но скажу: усталость уровня космос». Обеспокоенные самарцы, которые по всей видимости уже купили билеты, стали интересоваться в комментариях исполнителя о его самочувствии, переживая и за здоровье Билана и за успешность предстоящего концерта.

Несмотря на это судя по всему, выступление прошло хорошо. Фанаты певца после концерта заполонили комментарии певца словами благодарности и поддержки, а также делились кадрами с самого концерта.

— Спасибо за детство, ты легенда и останешься ею навсегда. Взорвал весь зал с первых песен, — написала самарчанка.

— Певец с просто шикарным голосом в каждую песню выкладывает столько эмоций и чувств. Самара ждет тебя всегда, — сказала гостья концерта.

Видимо в этот раз жители Самары остались довольны выступлением, в отличие от фиаско Билана в сентябре 2019 года, когда заслуженный артист России вышел на сцену пьяным, за что потом пришлось извиняться. В этот раз самарцы отметили, что Билан «пел без перерыва, раздавал автографы, общался с публикой и вел себя достойно».

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