Дно Волги планируется углубить в Самарской области

Работы будут выполнены в Ширяево Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самарской области планируется создание инфраструктуры для привлечения круизных теплоходов. Для этого необходимо выполнить ряд работ. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров во время послания к депутатам и жителям губернии во вторник, 30 мая.

В частности, в регионе должны построить причал для швартовки туристических судов. Его планируется возвести в Ширяево. В рамках реализации проекта необходимо углубить дно Волги.

Напомним, во время послания губернатор также отметил меры поддержки участников СВО и их семей. Сегодня в регионе действует 20 таких мер. В их числе – социальный паспорт, проект «Возвращение» и другие.

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