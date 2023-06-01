Движение транспорта по Волжскому проспекту ограничат на четыре часа в Самаре 1 июня

Горожан просят заблаговременно планировать свои поездки. Фото: администрация Самары

В четверг, 1 июня, в Самаре временно ограничат движение транспорта по Волжскому проспекту. Это связано с проведением концерта «Посвящение Федору Шаляпину» в рамках музыкального фестиваля Юрия Башмета.

— Ограничение будет действовать на участке от улицы Маяковского до улицы Вилоновской с 19:00 до 23:00. Однако жильцы домов, проживающие в зоне ограничения, смогут проехать, — рассказали в городской администрации.

Также на данном участке Волжского проспекта будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Время действия запрета будет с 22:00 31 мая до 23:00 1 июня.

Введение ограничительные меры скажутся и на работе общественного транспорта. Так, с 19:00 до 23:00 автобусы маршрутов № 61 и № 261 будут следовать по скорректированным схемам движения. Горожан просят заблаговременно планировать свои поездки.

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