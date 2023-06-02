Град размером с грецкий орех выпал в Самарской области 2 июня 2023 года

Такой град прошел в поселке Лебяжий. Фото: ЧП Самара

В пятницу, 2 июня 2023 года, Самарскую область накрыла непогода. Ближе к вечеру жара и солнце сменились ливнем и сильным ветром. А местами прошел град, размеры которого оказались внушительными.

Так, с серьезными осадками столкнулись жители поселка Лебяжий. Там выпал град размером с грецкий орех. Одновременно с градом пришли и сильные дожди, которые уже заметили в нескольких районах губернии.

Отметим, что жители региона успели столкнуться с другим, не менее впечатляющим явлением – в Кинельском районе прошел настоящий смерч. Огромный столб пыли прошелся по селу Домашка, а затем отправился в другие населенные пункты.

Напомним, непогода сохранится вплоть до завтрашнего утра. Синоптики обещают сильные дожди и бушующий ветер. Его порывы достигнут 17-22 метров в секунду, местами – 25 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности.