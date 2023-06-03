Самарцы поделились фото и видео огромного смерча с близкого расстояния 2 июня 2023 года

Смерч был замечен в Кинельском районе, но до Самары так и не дошел Фото: из соцсетей

В пятницу, 2 июля 2023 года, в Самарской области местные жители стали свидетелями страшного природного явления. Под Самарой в Кинельском районе был замечен смерч. В социальных сетях появились жуткие кадры устрашающего торнадо.

По словам жителей региона, сначала огромный столб пыли заметили в селе Домашка Кинельского района. Затем он переместился в сторону Бариновки. Потом его видели между Бариновкой и Дмитриевкой.

Самарцы стали свидетелями жуткого явления Фото: из соцсетей

В ГУ МЧС по Самарской области предупреждали о шторме в регионе. Было разослано предупреждение для жителей и объявлен оранжевый уровень опасности.

- Местами по Самарской области 2 июня и с продолжением ночью 3 июня 2023 года пройдет гроза, ливень, крупный град, усиление шквалистого ветра со скоростью 17-22 м/с, локально 25 м\с, - сообщили в Приволжском УГМС.

Ранее «КП-Самара» рассказывала о последствиях шторма в Самарской области. К счастью, смерч так и не дошел до областного центра.