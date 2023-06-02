Рельсы затопило, машины плывут: последствия страшного ливня в Самаре 2 июня 2023 года

Непогода накрыла Самару после обеда. Фото: vk.com/podslushanokinelcherkassy

В пятницу, 2 июня 2023 года, Самару накрыл жуткий ливень. Погода резко переменилась после обеда и успела натворить немало бед. Дороги местами оказались затоплены, деревья рухнули. А местами даже заметили смерч. Рассказываем, что натворила рухнувшая на Самару непогода.

Потопы на дорогах

Во власти стихии оказалось Московское шоссе в районе улицы Дальней – проезжая часть буквально скрылась под водой. Автомобилям пришлось практически переплывать дорогу. Из-за этого образовалась пробка – затор возник около подъезда к Ракитовскому шоссе.

Аналогичная ситуация сложилась на пересечении улиц Стара-Загора и Алма-Атинская. Там потоки воды оказались еще мощнее.

Здания без крыш, рухнувшие деревья и смерч

Отметим, что непогода накрыла всю Самарскую область. Местами последствия оказались особенно серьезными. Например, в селе Новый Сарбай прошелся сильный ураган. В результате школа, магазин и один из домов остались без крыш. А в Тольятти бушующий ветер обрушил дерево на проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.

В селе Новый Сарбай снесло крышу. Фото: СамараДТП

В Тольятти ветер обрушил деревья. Фото: t.me/tlt_063rus

На жителей села Малая Малышевка обрушился крупный град. Его размеры достигли грецкого ореха. Местная жительница сообщала, что ледяной шарик упал на голову ее сестре. К счастью, девушка не пострадала.

На жителей села Малая Малышевка обрушился крупный град. Фото: СамараДТП

А в нескольких районах губернии заметили настоящий смерч. Изначально его обнаружили около села Домашка в Кинельском районе. Заметим он двинулся в сторону Бариновки. Очевидцы сообщали, что в дальнейшем смерч направился в сторону областной столицы, по пути заглянув в Дмитриевку Нефтегорского района.

Село Богдановка Нефтегорского района. Фото: t.me/samaratg01

Отметим, что на этом погода не остановилась. По данным синоптиков ГУ МЧС по региону, такая обстановка сохранится в Самарской области примерно до 3 часов ночи. Местами пройдут ливни и крупный град. Так ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 25 метров в секунду.

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