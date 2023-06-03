В Самаре на пересечении Галактионовской и Ленинградской в оба направления встали трамваи 3 июня 2023 года

Пожарные продолжают работать на месте ЧП Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

Департамент транспорта Самары сообщил о затруднении движения трамваев на пересечении улиц Галактионовской и Ленинградской 3 июня 2023 года. Причиной задержки стала работа пожарных на месте ЧП в многоквартирном доме на Ленинградской, 72.

- Трамваи стоят в оба направления. Прямо на рельсах установлен пожарный гидрант, - рассказали «КП-Самара» очевидцы.

Ранее «Комсомолка» сообщала о пожаре в доме на Ленинградке. Как выяснилось, в одной из квартир из-за проводки загорелась межкомнатная перегородка. В настоящее время оперативные службы работают на месте ЧП.