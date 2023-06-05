Два человека погибли из-за отравления паленым сидром в Самарской области

Двое самарцев скончались после употребления контрафактного алкоголя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вслед за Ульяновской областью зафиксировали случаи отравления паленым сидром. От этого алкогольного напитка погибли два человека. Проводится проверка. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

В минувшие выходные контрафактным алкоголем отравились 14 жителей Ульяновской области. Почти все из них — из Димитровграда. Восемь пострадавших, к сожалению, спасти не удалось. Как выяснили следователи, все они употребляли напиток «Мистер Сидр», купленный в сети магазинов «Территория пива». Его поставляли от предпринимателя из Красноглинского района Самары.

В СУ СК по Ульяновской области возбудили по данному факту уголовное дело. В настоящее время правоохранители проводят обыск на предприятии самарского производителя. Правительство и ГУ МВД по Самарской области призывают жителей воздержаться от употребления сидра. Этот напиток может вызвать отравление с летальным исходом.

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