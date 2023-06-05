Проблемный ЖК «Космолет» в Самаре может достроить компания «Аквапорт»

ЖК на пересечении ул. Советской Армии и Антонова-Овсеенко включен в реестр проблемных объектов / Фото: министерство строительства Самарской области

В Самаре у ЖК «Космолет», который возводят на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко, может смениться застройщик. Достройкой дома намерено заняться ООО «Аквапорт». Об этом стало известно на очередном заседании в арбитражном суде Самарской области.

Напомним, сейчас застройщиком ЖК выступает ООО «Кольцо». Компания просрочила сроки сдачи объекта, потому его внесли в реестр проблемных. Фирму потребовали признать банкротом. Соответствующий иск в арбитраж подала ППК «Фонд развития территорий».

На недавнем заседании представитель компании-застройщика заявил, что с «Аквапортом» заключен план-график работ и договора займа. Эта фирма намерена приобрести долю в уставном капитале «Кольца». Вырученные средства пойдут на достройку проблемного дома.

— «Аквапорт» в дальнейшем собирается достраивать объект. Строительство ведется за счет денежных средств компании, в том числе за счет гарантий на сумму более 120 млн рублей. Из 300 млн рублей инвестирования в настоящее время потрачено 127,9 млн рублей — на стройматериалы, которые сейчас находятся на объекте, — говорится в материалах дела.

Отметим, компания не предоставила документы, которые подтверждали бы наличие у нее денег, необходимых на достройку «Космолета». Поэтому представители фирмы, застройщика и Минстроя региона попросили суд дать 1,5 месяца для подтверждения доводов. Следующее заседание наметили на 5 июля 2023 года.

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