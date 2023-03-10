Застройщик ЖК «Космолет» в Самаре ответил на претензии по делу о банкротстве

Ранее объект включили в реестр проблемных / Фото: министерство строительства Самарской области

Застройщик ЖК «Космолет», который возводят на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии в Самаре, ответил на претензии по делу о банкротстве. Признать фирму несостоятельной требует ППК «Фонд развития территорий».

Напомним, ранее дольщики ЖК «Космолет», который возводит ООО «Кольцо», записали видеообращение. Они заявили, что дом должны были сдать в декабре 2022 года, но все еще не получили квартиры. Была начата доследственная проверка. Ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

Из-за возникших претензий жилой комплекс включили в реестр проблемных объектов. Была приостановлена регистрация новых договоров. Кроме того, Фонд развития территории подал на застройщика в суд и потребовал признать его банкротом.

На судебном заседании, которое прошло 7 марта 2023 года, представители компании «Кольцо» сообщили, что не собираются банкротиться. Застройщик намерен до конца выполнить все взятые на себя обязательства. Приостановку работ на объекте объяснили задержкой в поставках стройматериалов. Сейчас возведение домов продолжается.

Также представители фирмы заявили, что в настоящее время реальные требования о передаче жилых помещений со стороны дольщиков отсутствуют. Компания продлила разрешение на строительство до 31 декабря 2023 года. Кроме того, она подписала с 540 дольщиками дополнительные соглашения о продлении срока договоров. Застройщик готов предоставить все эти документы суду, но ему потребуется некоторое время. Поэтому заседание решили отложить до 5 апреля 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал