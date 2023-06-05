Самарский врач рассказала о первой помощи при отравлении алкоголем

Признаки отравления могут проявиться не сразу, а через несколько часов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по токсикологии Наталья Вехова напомнила самарцам о симптомах и первой помощи при отравлении некачественными продуктами и алкоголем.

Отмечается, что признаки отравления могут проявиться не сразу, а через несколько часов. При острых отравлениях могут проявиться тошнота, рвота, головная боль, повышенное или пониженное давление, судороги. Такие симптомы являются абсолютным показанием для обращения за медицинской помощью.

Человека с признаками отравления нельзя оставлять одного. Необходимо вызвать бригаду «скорой помощи» и до приезда медработников промыть желудок чистой водой комнатной температуры без добавок. При неукротимой рвоте не стоит принимать сорбент.

— Более 60% всех смертельных отравлений связано с употреблением спиртных напитков. Алкоголь – яд общетоксического действия, который нарушает работу всех органов и систем. Несвоевременное обращение за медпомощью при острых отравлениях может привести к смерти, — рассказала врач.

Напомним, 5 мая 2023 года появилась информация о страшной трагедии: сидр из Самарской области убил 10 человек в двух регионах.

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