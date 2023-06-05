Дмитрий Азаров рассказал о борьбе с контрафактным алкоголем в Самарской области

Глава региона отметил, что произошедшее – вопиющий случай Фото: правительство Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, какие меры по пресечению распространения контрафактного алкоголя были приняты в Самарской области. В частности, в регионе введен запрет на продажу.

– Незамедлительно дал необходимые распоряжения для предупреждения дальнейшего распространения продукции марки «Мистер Сидр». Проинформировали жителей об опасности приобретения и употребления алкогольных напитков этой марки. А владельцев торговых точек – о необходимости приостановки их продажи до окончания всех разбирательств, – рассказал глава региона.

В ситуации разбираются оперативники и специалисты Роспотребнадзора. В течение дня были осмотрены места торговли, а на дорогах губернии прошли рейды. В полной готовности находятся и медики. В настоящий момент за помощью обратились уже семеро жителей региона.

– Вечером провел совещание с руководителями ГУ МВД, СК, прокуратуры, ФСБ и главным федеральным инспектором по Самарской области. Случай вопиющий, требует самого жесткого разбирательства. Сейчас идет всестороннее выяснение обстоятельств произошедшего. Все необходимые поручения даны. Уверен, виновные понесут суровое наказание, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

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