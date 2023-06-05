«Звонил хозяин – сказал убрать все подальше»: продавцы магазинов Самары рассказали, что сделали с сидром, из-за которого умирают люди

В магазинах перестраховываются – убирают сидр подальше.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
После массового отравления самарским сидром в Ульяновской области, опасный напиток объявили в розыск по всей стране. И Самара, конечно, не исключение. Полиция ходит по магазинам и ищет опасный «Мистер Сидр» (именно он, считает следствие, повинен в смертях), а на дорогах сотрудники ГИБДД останавливают машины, в которых может быть алкоголь. На 23 км Московского шоссе остановили грузовик, который ехал с опасным сидром.
«А не его мы сейчас пьем?»
В местных магазинах перестраховываются – убирают сидр подальше. Причем не только «Мистер сидр», но и все другие марки.
- С утра позвонил хозяин и велел срочно все убрать, хотя мы и не торговали «Мистером Сидром», - рассказывает продавец в магазине около метро «Безымянка».
В центре города, на улице Полевой, сидр есть, но не «Мистер».
- Сидр самарский, не из Красноглинского района. Берите, поставщик проверенный, еще никто не отравился, - уверяет корреспондента «КП-Самара» продавец.
Услышав наш разговор, посетители тут же включаются в беседу.
- Знаем, знаем, люди отравились в Самаре, Ульяновске и Ижевске. Какой-то «Мистер Сидр». Кстати, а не его мы сейчас пьем? – вдруг испугался мужчина средних лет.
- Нет, нет, - машет руками продавец. – У нас поставщик проверенный. Я, правда, сам не пил, вообще не пью, алкоголь – зло.
«Утром приходили полицейские»
К счастью, не слышали про «Мистер Сидр» и в нескольких других точках, куда мы заходили.
- Никакого «Мистера» у нас и в помине не было. Есть другой, самарский, хороший, - уверяет продавец из магазина на улице Санфировой.
А вот на Гастелло, похоже, сидр появится еще не скоро.
- Сидра у нас нет и не будет, - отрезает продавщица, только услышав наш вопрос.
Осторожно уточняем у нее, почему же нет и не будет.
- Так восемь же человек умерло! – негодует женщина.
А в магазин на Ново-Садовой утром заходили полицейские. Тоже спрашивали «Мистер Сидр» и все тщательно проверили.
- У нас есть сидр, но другой фирмы. Утром была полиция, все проверили, «Мистера Сидра» нет и никогда не было, - рассказывает продавец.
Учредителя компании задержали
Тем временем в цех, где производили опасный алкоголь, нагрянули правоохранители. Оказалось, что с документами не все в порядке – во время последних закупок на сидр передали только товарно-транспортные накладные без документов, сообщает УМВД по Ульяновской области.
Учредителя компании, которая производила отравленный напиток, задержали. Известно, что раньше у него уже были проблемы с законом из-за торговли алкоголем без документов. Тогда мужчина отделался только предупреждением, сейчас же все гораздо серьезнее.
В Самарской области, к сожалению, тоже есть жертвы отравленного алкоголя. В Новокуйбышевске умерли две женщины. Еще три человека в больнице, их состояние оценивают как тяжелое и средней степени тяжести. Медики не исключают, что жертв может быть больше, ведь скорость поражения организма может быть разной.
- При появлении первых же симптомов необходимо максимально срочно вызвать скорую помощь. А пока медики едут – выпить обычной воды и постараться вызвать рвоту, чтобы помыть желудок и вывести из организма остатки ядовитого вещества. Промывать желудок следует обычной водой, - отмечает главный внештатный терапевт региона Олег Фатенков.
«КП-Самара» следит за развитием событий с массовым отравлением сидром.