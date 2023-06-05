«Звонил хозяин – сказал убрать все подальше»: продавцы магазинов Самары рассказали, что сделали с сидром, из-за которого умирают люди

В магазинах перестраховываются – убирают сидр подальше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После массового отравления самарским сидром в Ульяновской области, опасный напиток объявили в розыск по всей стране. И Самара, конечно, не исключение. Полиция ходит по магазинам и ищет опасный «Мистер Сидр» (именно он, считает следствие, повинен в смертях), а на дорогах сотрудники ГИБДД останавливают машины, в которых может быть алкоголь. На 23 км Московского шоссе остановили грузовик, который ехал с опасным сидром.

«А не его мы сейчас пьем?»

В местных магазинах перестраховываются – убирают сидр подальше. Причем не только «Мистер сидр», но и все другие марки.

- С утра позвонил хозяин и велел срочно все убрать, хотя мы и не торговали «Мистером Сидром», - рассказывает продавец в магазине около метро «Безымянка».

В центре города, на улице Полевой, сидр есть, но не «Мистер».

- Сидр самарский, не из Красноглинского района. Берите, поставщик проверенный, еще никто не отравился, - уверяет корреспондента «КП-Самара» продавец.

Услышав наш разговор, посетители тут же включаются в беседу.

- Знаем, знаем, люди отравились в Самаре, Ульяновске и Ижевске. Какой-то «Мистер Сидр». Кстати, а не его мы сейчас пьем? – вдруг испугался мужчина средних лет.

- Нет, нет, - машет руками продавец. – У нас поставщик проверенный. Я, правда, сам не пил, вообще не пью, алкоголь – зло.

«Утром приходили полицейские»

К счастью, не слышали про «Мистер Сидр» и в нескольких других точках, куда мы заходили.

- Никакого «Мистера» у нас и в помине не было. Есть другой, самарский, хороший, - уверяет продавец из магазина на улице Санфировой.

А вот на Гастелло, похоже, сидр появится еще не скоро.

- Сидра у нас нет и не будет, - отрезает продавщица, только услышав наш вопрос.

Осторожно уточняем у нее, почему же нет и не будет.

- Так восемь же человек умерло! – негодует женщина.

А в магазин на Ново-Садовой утром заходили полицейские. Тоже спрашивали «Мистер Сидр» и все тщательно проверили.

- У нас есть сидр, но другой фирмы. Утром была полиция, все проверили, «Мистера Сидра» нет и никогда не было, - рассказывает продавец.

Учредителя компании задержали

Тем временем в цех, где производили опасный алкоголь, нагрянули правоохранители. Оказалось, что с документами не все в порядке – во время последних закупок на сидр передали только товарно-транспортные накладные без документов, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Учредителя компании, которая производила отравленный напиток, задержали. Известно, что раньше у него уже были проблемы с законом из-за торговли алкоголем без документов. Тогда мужчина отделался только предупреждением, сейчас же все гораздо серьезнее.

В Самарской области, к сожалению, тоже есть жертвы отравленного алкоголя. В Новокуйбышевске умерли две женщины. Еще три человека в больнице, их состояние оценивают как тяжелое и средней степени тяжести. Медики не исключают, что жертв может быть больше, ведь скорость поражения организма может быть разной.

- При появлении первых же симптомов необходимо максимально срочно вызвать скорую помощь. А пока медики едут – выпить обычной воды и постараться вызвать рвоту, чтобы помыть желудок и вывести из организма остатки ядовитого вещества. Промывать желудок следует обычной водой, - отмечает главный внештатный терапевт региона Олег Фатенков.

«КП-Самара» следит за развитием событий с массовым отравлением сидром.