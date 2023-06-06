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НовостиПроисшествия6 июня 2023 5:58

Число погибших от отравления сидром в Самарской области увеличилось до шести человек

Трое из них – жители Самары, двое – Новокуйбышевска, один – Тольятти
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
В больницах сейчас 14 пострадавших от отравленного сидра.

В больницах сейчас 14 пострадавших от отравленного сидра.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области увеличилось число погибших от отравления сидром. По состоянию на утро вторника 6 июня 2023 года от отравления контрафактным алкоголем скончались шесть человек. Это трое жителей Самары, две жительницы Новокуйбышевска и один житель Тольятти. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщил собственный источник. В больницах сейчас 14 пострадавших от отравленного сидра, рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

- 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние трех пациентов оцениваем как средней степени тяжести. Медработники прилагают все усилия для сохранения здоровья и жизни пациентам, - рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Напомним, количество отравившихся «Мистером Сидром», который изготавливали в Красноглинском районе Самары, уже около 70 человек. Пострадавшие есть в четырех регионах страны, больше всего в Ульяновской области.

Предпринимателя, который занимался производством отравленного сидра, задержали, 5 июня его допрашивали.

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