Экс-сотрудника депстроя Самары обвиняют в ущербе бюджету на 665 тысяч рублей

Экс-чиновник попал под пристальное внимание правоохранителей после поездки в ОАЭ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом бывший сотрудник департамента градостроительства. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и растрате. У правоохранителей появились вопросы к экс-чиновнику после его командировки в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, 42-летний мужчина в 2021 году восемь дней провел в ОАЭ. Он поехал туда для участия в образовательном проекте. Вернувшись в Самару, чиновник предоставил отчетные документы, по которым ему из городского бюджета возместили расходы более 130 тысяч рублей. Правоохранители считают, что 17 тысяч рублей он получил незаконно.

Также выяснилось, что сотрудник депстроя утвердил на вновь введенную должность свою знакомую. Впоследствии он несколько раз выплачивал ей необоснованные премии. Общая сумма ущерба, который чиновник нанес бюджету города, превысила 665 тысяч рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по пяти эпизодам злоупотребления полномочиями и растраты. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Самары.

Напомним, ранее в аналогичный скандал попал бывший глава департамента градостроительства Самары Сергей Шанов. Он тоже съездил в командировку в Дубай, а затем его обвинили в растрате бюджетных денег. В дальнейшем чиновника уволили с занимаемой должности, но причиной стала не поездка в ОАЭ. Недавно стало известно, что он нашел новую работу – в МП «Ремжилуниверсал».

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