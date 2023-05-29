Экс-глава депстроя Самары Сергей Шанов устроился работать в МП

Сергея Шанова уволили с поста главы депстроя в сентябре 2022 года Фото: администрация Самары

Бывший глава департамента градостроительства Самары Сергей Шанов нашел новую работу. Как выяснилось, он продолжил трудиться на муниципальной службе — занял должность заместителя директора МП «Ремжилуниверсал». Это предприятие подведомственно департаменту управления имуществом областной столицы, пишет OBOZ.INFO.

Сергея Шанова отстранили от должности главы депстроя в августе 2022 года. Поводом этому стал скандал, связанный с поездкой в Дубай. Чиновника обвинили в растрате бюджетных денег во время командировки в ОАЭ. Уволили Сергея Шанова в конце сентября. Дубай оказался в этом не виноват. Чиновнику пришлось покинуть свой пост из-за утраты доверия. Его место занял Василий Чернов.

Недавно стало известно, что Сергей Шанов не остался без работы. Он устроился в МП «Ремжилуниверсал» на должность заместителя директора. Деятельность этого предприятия связана с объектами недвижимости: с их управлением, ремонтом и реконструкцией. Занимается оно и обновлением дорог.

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