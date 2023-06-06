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НовостиОбщество6 июня 2023 16:43

В минпроме прокомментировали сообщения о том, что производитель смертельного сидра получил звание «Самарский продукт»

Компания не получала символику
Алена ПРОВКИНА
Компания не получала звание регионального продукта

Компания не получала звание регионального продукта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно об отравлении смертельным сидром. Алкогольную продукцию производили на территории региона.

Из-за сидра погибли сразу несколько человек, а в Самарской области число пострадавших за последнее время увеличилось до 16 пациентов. Многих озадачила этикетка смертельного алкогольного напитка, на котором указано «Самарский продукт»

- Ни ООО Анди, ни ООО Варка не присваивалась региональная символика «Самарский продукт» на продукцию сидр. Символика присваивается не компании, а конкретному виду продукции конкретной марки. Знак «Самарский продукт» был присвоен пиву марки «Нехило», производимого ООО Варка, рассказали «КП-Самара» пресс-служба минпрома.