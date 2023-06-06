Количество пострадавших из-за отравления сидром в Самарской области увеличилось до 16

Медики делают все возможное, чтобы спасти пострадавших Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны последние данные о числе погибших и пострадавших из-за отравления сидром в Самарской области. По данным на 16:20 вторника, 6 июня 2023 года, в больницах проходят лечение 16 жителей региона. Количество погибших осталось прежним – семь человек.

- Десять пациентов находятся в средней степени тяжести, шестеро – в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Напомним, все пострадавшие отравились алкогольным напитком «Мистер Сидр», который производили в поселке Винтай Красноглинского района Самары. Всю продукцию с предприятия изъяли. Забрали сидр и из магазинов. В отношении индивидуального предпринимателя, который занимался выпуском этой продукции, возбуждены уголовные дела. Отметим, что жертвами смертельно опасного сидра стали жители не только Самарской, но еще Ульяновской, Нижегородской, Пензенской областей и Удмуртии.

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