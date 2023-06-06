Самарского предпринимателя, подозреваемого в производстве смертельного сидра, арестовали на 2 месяца

Предпринимателя отправили под стражу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарского предпринимателя, подозреваемого в производстве смертельного сидра, арестовали. Об этом стало известно во вторник, 6 июня 2023 года.
История смертельного сидра прогремела по всей стране. Из-за алкогольной продукции погибли несколько человек, в Самарской области число пострадавших увеличилось до 16 человек, умерли – 7. Подозреваемого бизнесмена арестовали. Суд назначил ему два месяца под стражей до выяснения обстоятельств.
Напомним, на этикетке алкогольной продукции жители заметили символики регионального продукта. В минпроме объяснили, почему производитель смертельного сидра получил звание «Самарский продукт»