Самарского предпринимателя, подозреваемого в производстве смертельного сидра, арестовали на 2 месяца

Предпринимателя отправили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарского предпринимателя, подозреваемого в производстве смертельного сидра, арестовали. Об этом стало известно во вторник, 6 июня 2023 года.

История смертельного сидра прогремела по всей стране. Из-за алкогольной продукции погибли несколько человек, в Самарской области число пострадавших увеличилось до 16 человек, умерли – 7. Подозреваемого бизнесмена арестовали. Суд назначил ему два месяца под стражей до выяснения обстоятельств.

Напомним, на этикетке алкогольной продукции жители заметили символики регионального продукта. В минпроме объяснили, почему производитель смертельного сидра получил звание «Самарский продукт»