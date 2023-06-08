В Самарской области женщина скончалась из-за отравления напитком из категории «Мистер Сидр»

Медики боролись за жизнь пациентки, но тщетно
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стало известно о новых жертвах напитка из категории «Мистер Сидр» в Самарской области. Несколько дней назад скончалась жительница Отрадного. Она попала в больницу после употребления «Виски-Кола». Он относится к той же товарной группе слабоалкогольных напитков, что и отравленный «Мистер Сидр».
36-летнюю пострадавшую госпитализировали ночью 6 июня. Медики диагностировали у нее «алкогольное отравление». Выяснилось, что женщина выпила 6 литров «Виски-Кола» днем 4 июня. Его она купила в сети «Пена».
Утром в понедельник, 5 июня, жительница Отрадного пожаловалась на плохое самочувствие, но все же пошла на работу. Спустя несколько часов ей стало хуже. Вечером женщина вызвала скорую, а ночью ее госпитализировали. Медики боролись за жизнь пациентки, но, к сожалению, спасти ее не удалось – она скончалась, так и не приходя в сознание. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет «Вестник Отрадного».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Другое название смертельного сидра, число пострадавших от суррогатного алкоголя увеличилось: что известно об отравлении в Самарской области на 8 июня
Самарский смертельный сидр могут продавать под другим названием (подробности)
«Первые признаки можно спутать с инсультом»: врач рассказала про скрытый период при отравлении сидром с метанолом
Врач рассказала самарцам про скрытый период при отравлении сидром с метанолом (подробности)