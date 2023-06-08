Смертельный сидр могут продавать под другим названием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно об отравлении суррогатным сидром «Мистер Сидр». Специалисты продолжают сообщать об увеличении количества пострадавших.

Правоохранители изымают смертельно опасный напиток из магазинов по всей стране. Так, по последним данным, в России уже отправилось порядка 100 человек, 32 из которых скончались. При этом, в число пострадавших попали 4 несовершеннолетних подростка и 1 беременная женщина.

В Самарской области количество пострадавших увеличилось до 16 человек. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, 13 человек – в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Жителей региона призвали не пить сидр марки «Мистер Сидр!».

К сожалению, житель Тольятти скончался в муках из-за отравления суррогатом. В выходные мужчина решил отдохнуть и купил алкоголь. Тогда он не подозревал, что выпил смертельный сидр. Врачи пытались сделать все, чтобы спасти 43-летнего тольяттинца, но помочь так и не смогли.

Помимо этого, специалисты отмечают, что суррогатный алкоголь могут продавать и под другим названием. На один из складов Йошкар-Олы поступила крупная партия пенного напитка. В республику Марий Эл сидр прибыл под новым названием «Лето Сидр».

К счастью, найденный алкоголь не успели развести по торговым точкам. Сотрудники правопорядка осуществляют изъятие продукции из оборота.

Задержанный предприниматель не признает своей вины. Во время заседания мужчина был краток и почти ничего не говорил. Бизнесмена взяли под стражу на два месяца до выяснения всех обстоятельств.

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