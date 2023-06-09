Ядовитый спирт для «Мистера Сидра» украли со склада МВД в Самаре отец с сыном

По подозрению в хищении спирта для самарского сидра-отравителя задержали трех человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стали известны новые подробности о похищении ядовитого метилового спирта со склада МВД, который использовали для приготовления самарского «Мистера Сидра». Как выяснилось, его украли в конце мая 2023 года, пишет телеграм-канал «База».
По предварительным данным, со склада полиции было вынесено 6 тонн конфискованной спиртосодержащей продукции. Охранял его старший сержант Иван Гребенкин. В период с 20 по 30 мая 2023 года он пустил на вверенную ему территорию двух самарцев: 49-летнего мужчину и его 27-летнего сына.
Полицейского и его подельников уже задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Им может грозить до шести лет колонии.
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