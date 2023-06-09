В Самарской области продолжают появляться новые жертвы отравленного сидра. От смертельного напитка скончалась еще одна жительница губернии. Женщина обратилась к медикам, ее доставили в реанимацию. Медики боролись за жизнь пациентки, но тщетно: к сожалению, пострадавшая скончалась. Рассказываем последние новости о массовом отравлении сидром в Самарской области на 9 июня 2023 года.

Количество погибших и пострадавших от «Мистера Сидра» в Самарской области 9 июня 2023 года

По последним данным, от смертельного сидра скончались 9 жителей региона. 15 человек проходят лечение в больницах губернии. Из них 3 в тяжёлом состоянии, состояние 12 пациентов оценивается как средней степени тяжести.

В числе погибших – жительница Отрадного. 36-летняя женщина попала в больницу после употребления «Виски-Кола». Он относится к той же товарной группе слабоалкогольных напитков, что и отравленный «Мистер Сидр». Пострадавшая выпила алкоголь 4 июня. На следующий день она почувствовала себя плохо, но к медикам обратилась не сразу.

Женщину госпитализировали ночью 6 июня. К сожалению, спасти горожанку не удалось – она скончалась, так и не приходя в сознание.

Спирт для смертельного сидра украли со склада областного главка МВД

В четверг, 8 июня, в деле о смертельном сидре появились шокирующие подробности. Полицейские провели ряд проверок, которые показали: ядовитый спирт, который был использован для производства «Мистера Сидра», украли со склада ГУ МВД по Самарской области.

– Установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Данная партия хранилась там с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверок, – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Оперативники задержали двоих подозреваемых – жителей Самары. Под задержание также попал сержант полиции, который охранял склад. Выяснилось, что он помогал ворам проникнуть на объект. Расследование продолжается.

Начальники лишились должностей

Из-за скандала с хищением спирта в облглавке МВД начались кадровые перестановки. Своей должности уже лишился заместитель начальника ГУ МВД по Самарской области Юрий Сафронов, который курировал деятельность тыловых подразделений. Соответствующее решение принял министр МВД РФ Владимир Колокольцев.

На этом череда увольнений не закончилась. По информации МВД России, начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев также останется без работы.