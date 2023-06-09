Объявлен в розыск один из фигурантов дела о хищении спирта для самарского «Мистера Сидра»

Правоохранители задержали одного из воров, полицейского-соучастника и поставщика ядовитой жидкости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны новые подробности о краже ядовитого метилового спирта для «Мистера Сидра» со склада МВД в Самаре. Установлен человек, которому преступники продали похищенное. Им оказался Артем Айрапетян. Именно он в дальнейшем нелегально поставлял спирт владельцу производства Анару Гусейнову. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Установлено, что 6 тонн метилового спирта украли отец и сын Алексей и Дмитрий Егоровы. Соучастником преступления стал сержант Иван Гребенкин, который охранял склад с конфискатом. Он пустил воров на вверенную ему территорию. В дальнейшем похищенное было продано Артему Айрапетяну,. Он осуществлял нелегальные поставки спирта Гусейнову.

Правоохранители задержали Айрапетяна. Ему предъявили обвинение по статье 238 УК РФ. Отцу с сыном и полицейскому - по статье 158 УК РФ. Гребенкин и Дмитрий Егоров задержаны. Алексей Егоров объявлен в розыск. Следователи ходатайствуют об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде ареста.

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